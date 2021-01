GF Vip | Dayane smentita dalla madre | lei l’aveva previsto | il fratello attacca

(Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo l'intervento delladella modella brasiliana nel reality, ora a dire la sua ci pensa Juliano, il quale appare davvero provatosituazione, che non era inattesa L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che i primi VIP salvi sono Maria Teresa, Dayane e Tommaso! - zazoomblog : “Due diffide”: cosa è successo dopo il video della madre di Dayane Mello al GF Vip? - #diffide”: #successo #video… - EireenViolet : “Due diffide”: cosa è successo dopo il video della madre di Dayane Mello al GF Vip? Che vergogna stiamo vedendo in… - MartaCurci : RT @gieffepparo: La storia di Dayane è la più straziante che abbia sentito al GF VIP assieme a quella di Pago e Montovoli. In un'ottica 'au… - peppe844 : #GFvip #tzvip 'Due diffide': cosa è successo dopo il video della madre di Dayane Mello al GF Vip? -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Dayane

Dopo l'intervento della madre della modella brasiliana nel reality, ora a dire la sua ci pensa Juliano, il quale appare davvero provato dalla situazione, che non era inattesa ...In serata Rosalinda e Andrea rimangono seduti sulla scalinata della piscina a chiacchierare e in particolar modo il loro discorso si concentra sul comportamento, a parer loro, altalenante di Dayane. I ...