Napoli, Osimhen ancora positivo al Coronavirus: il comunicato (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Napoli informa che Victor Osimhen è risultato positivo all’ultimo tampone effettuato: un nuovo test sarà effettuato nei prossimi giorni Victor Osimhen è ancora positivo al Coronavirus. Lo informa il Napoli tramite un tweet ufficiale. L’attaccante nigeriano effettuerà un nuovo test nei prossimi giorni, con la speranza di ottenere finalmente un esito negativo. ? Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test nei prossimi giorni. pic.twitter.com/Qjf5NleSNn — Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 14, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilinforma che Victorè risultatoall’ultimo tampone effettuato: un nuovo test sarà effettuato nei prossimi giorni Victoral. Lo informa iltramite un tweet ufficiale. L’attaccante nigeriano effettuerà un nuovo test nei prossimi giorni, con la speranza di ottenere finalmente un esito negativo. ? Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor, ha dato come risultato esitoal Covid-19. Il giocatore ripeterà il test nei prossimi giorni. pic.twitter.com/Qjf5NleSNn — Official SSC(@ssc) January 14, 2021 Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Napoli, ancora tampone positivo per #Osimhen - RealPiccinini : @MarcoMacagnino5 Mertens ha fatto 130 gol col Napoli e Osimhen è costato 70 milioni, Rebic 5. Ma si può anche non e… - Raffaele041926 : RT @Daniporcelotti: Il presidente del Lille mentre firma le carte per la cessione di Osimhen al Napoli: - TUTTOJUVE_COM : QUI NAPOLI - Osimhen ancora positivo al Covid-19, nuovi test nei prossimi giorni - JosiphOliver : RT @Daniporcelotti: Il presidente del Lille mentre firma le carte per la cessione di Osimhen al Napoli: -