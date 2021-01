Luigi Di Maio lancia un appello ai responsabili. Pd in disaccordo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Di Maio sposa totalmente la linea Conte su come superare la crisi di governo: puntare su un nuovo gruppo di responsabili in parlamento e rompere definitivamente con Renzi. Linea però non condivisa dal Partito democratico. “Il mio appello si rivolge dunque a tutti i costruttori europei che, come questo Governo, in Parlamento nutrono la volontà di dare all’Italia la sua opportunità di ripresa e di riscatto. Insieme, possiamo mantenere la via”. Così posta su Facebook il ministro degli Esteri. “Siamo chiamati, oggi, a compiere una scelta davanti a un bivio che ci segnerà per sempre: la ripresa o l’immobilismo, la rinascita o la depressione economica e sociale. La via da seguire è molto chiara e passa per la condivisione dei valori europei più profondi: il rispetto della dignità umana, l’uguaglianza, la solidarietà”, ha aggiunto. Quindi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Disposa totalmente la linea Conte su come superare la crisi di governo: puntare su un nuovo gruppo diin parlamento e rompere definitivamente con Renzi. Linea però non condivisa dal Partito democratico. “Il miosi rivolge dunque a tutti i costruttori europei che, come questo Governo, in Parlamento nutrono la volontà di dare all’Italia la sua opportunità di ripresa e di riscatto. Insieme, possiamo mantenere la via”. Così posta su Facebook il ministro degli Esteri. “Siamo chiamati, oggi, a compiere una scelta davanti a un bivio che ci segnerà per sempre: la ripresa o l’immobilismo, la rinascita o la depressione economica e sociale. La via da seguire è molto chiara e passa per la condivisione dei valori europei più profondi: il rispetto della dignità umana, l’uguaglianza, la solidarietà”, ha aggiunto. Quindi ...

