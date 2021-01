La moglie di Jovanotti | “Per un genitore è una prova crudele Ci siamo aggrappati a nostra figlia” Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Le parole di Francesca Valiani, ladi, arrivano come quelle del cantante dopo il post dellaTeresa, dopo che lei ha voluto raccontare del tumore, della vittoria (). In pochi sapevano dellache la famiglia distava attraversando e adesso tutti sanno quanto una ragazza di soli 22 anni sia stata forte, come una roccia. E’ la roccia a cui Teresa e Lorenzo si sono, lo confida Francesca, con l’immenso orgoglio di potere parlare di sua. Ladiè guarita, sta bene, ma gli ultimi mesi e il periodo precedente, quando ancora non sapeva della malattia, sono stati terribili. In questi mesi sono rimasti in silenzio, adesso vogliono donare solo la ...