In aeroporto con oltre 10 chili di droga: 2 corrieri bloccati a Capodichino (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso lo scalo aeroportuale di Capodichino, ha arrestato due cittadini di origine africana che trasportavano complessivamente 11,300 kg di droga occultati all’interno dei bagagli da stiva. I due corrieri, un 45enne e un 23enne, giunti a Napoli con un volo proveniente da Parigi, stavano per lasciare l’aeroporto quando sono stati fermati e sottoposti a controllo prima di allontanarsi dalla “sala arrivi”. In particolare, gli ufficiali addetti ai controlli, non convinti delle spiegazioni ricevute ed insospettiti da ulteriori segnali di “rischio”, hanno controllato i bagagli dei 2 soggetti rinvenendo 569 ovuli contenenti cocaina per un peso ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso lo scalo aeroportuale di, ha arrestato due cittadini di origine africana che trasportavano complessivamente 11,300 kg dioccultati all’interno dei bagagli da stiva. I due, un 45enne e un 23enne, giunti a Napoli con un volo proveniente da Parigi, stavano per lasciare l’quando sono stati fermati e sottoposti a controllo prima di allontanarsi dalla “sala arrivi”. In particolare, gli ufficiali addetti ai controlli, non convinti delle spiegazioni ricevute ed insospettiti da ulteriori segnali di “rischio”, hanno controllato i bagagli dei 2 soggetti rinvenendo 569 ovuli contenenti cocaina per un peso ...

