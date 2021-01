Docente ha un numero eccessivo di classi e ricorre al Giudice: ha ragione, ecco perché (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’assegnazione dei docenti alle classi: quali criteri deve seguire il Dirigente Scolastico? Il D.lgs. 297/1994 e il D.lgs.165/2001 dettano i principi a cui deve sottostare ogni provvedimento di assegnazione Dirigenziale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’assegnazione dei docenti alle: quali criteri deve seguire il Dirigente Scolastico? Il D.lgs. 297/1994 e il D.lgs.165/2001 dettano i principi a cui deve sottostare ogni provvedimento di assegnazione Dirigenziale. L'articolo .

