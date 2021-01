C'è la crisi di governo, e ora cosa succede? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alla fine c'è la crisi di governo: è finito il Conte II. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha annunciato mercoledì dopo le 18 le dimissioni delle ministre della sua formazione dall'esecutivo; dimissioni accettate dal premier durante il Consiglio dei ministri. Si è così aperta formalmente una crisi di governo dagli esiti al momento imprevedibili. La posizione di Matteo Renzi e Italia Viva Il senatore Matteo Renzi Simona Granati - CorbisIl senatore Renzi, in conferenza stampa con al fianco i componenti della sua delegazione al governo, le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e il sottosegretario Ivan Scalfarotto, ha detto: «Annunciamo le dimissioni delle ministre e del sottosegretario con una lettera inviata al premier». Aggiungendo: «Non si può risolvere un problema politico con una diretta su ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alla fine c'è ladi: è finito il Conte II. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha annunciato mercoledì dopo le 18 le dimissioni delle ministre della sua formazione dall'esecutivo; dimissioni accettate dal premier durante il Consiglio dei ministri. Si è così aperta formalmente unadidagli esiti al momento imprevedibili. La posizione di Matteo Renzi e Italia Viva Il senatore Matteo Renzi Simona Granati - CorbisIl senatore Renzi, in conferenza stampa con al fianco i componenti della sua delegazione al, le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e il sottosegretario Ivan Scalfarotto, ha detto: «Annunciamo le dimissioni delle ministre e del sottosegretario con una lettera inviata al premier». Aggiungendo: «Non si può risolvere un problema politico con una diretta su ...

