Cagliari, è fatta per Duncan (Di giovedì 14 gennaio 2021) Cagliari - Eusebio Di Francesco può tirare un sospiro di sollievo. Il Cagliari ha piazzato l'affondo decisivo per il centrocampista Alfred Duncan (27): per il suo arrivo dalla Fiorentina mancano ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 gennaio 2021)- Eusebio Di Francesco può tirare un sospiro di sollievo. Ilha piazzato l'affondo decisivo per il centrocampista Alfred(27): per il suo arrivo dalla Fiorentina mancano ...

DiMarzio : Duncan al #Cagliari: domani la definizione degli ultimi dettagli e venerdì le visite mediche - fantapazzcom : Milan: in arrivo il primo rinforzo di gennaio - sportli26181512 : Cagliari, è fatta per Duncan: Mancano pochi dettagli con la Fiorentina, ma le visite mediche sono già fissate: Di F… - ilcirotano : LIVE Genoa, fatta per Onguene. Duncan al Cagliari, che vuole pure Sabelli - - kiakkia365 : RT @TuttoRossoblu: Secondo @DiMarzio è fatta per #Duncan, arriva al #Cagliari in prestito con diritto di riscatto. Domani gli ultimi dettag… -