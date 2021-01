Whirlpool | Cantalamessa Lega | “Dignità per gli operai | non siano vittime dei teatrini del Palazzo” 

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Oggi glisembrano essere in cima alla lista delledella crisi di governo. E sono terrorizzati dal timore che la crisi costringa ad abbandonare le vertenze. A noi dellai giochi di palazzo non piacciono e, infatti, abbiamo abbandonato le poltrone per non sottometterci. Ieri come oggi ci schieriamo dalla parte deglie delle 350 famiglie di Napoli, completamente abbandonati dal governo. Ma, soprattutto, resta una domanda: il Ministro e il partito che hanno abolito la povertà, dove sono?“, così in una nota il deputato Gianlucacapogruppo in commissione antimafia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.