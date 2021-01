Torino, Giampaolo ha bisogno di Ramirez: dialogo con la Sampdoria (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Torino, Giampaolo chiede rinforzi per fare meglio in campionato: serve sempre un trequartista. Si riapre il dialogo con la Sampdoria per Ramirez La sconfitta del Torino in Coppa Italia non ha minato la permanenza di Marco Giampaolo sulla panchina granata. Il tecnico, al termine del match, ha fatto il punto sulla situazione accennando anche al mercato e sottolineando il confronto continuo con i dirigenti, pronti ad accontentarlo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Serve sempre un trequartista puro, richiesta che il tecnico aveva fatto anche in estate. Il nome più caldo resta quello di Gaston Ramirez. Il dialogo estivo con la Sampdoria si era arenato per la volontà del giocatore di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021)chiede rinforzi per fare meglio in campionato: serve sempre un trequartista. Si riapre ilcon laperLa sconfitta delin Coppa Italia non ha minato la permanenza di Marcosulla panchina granata. Il tecnico, al termine del match, ha fatto il punto sulla situazione accennando anche al mercato e sottolineando il confronto continuo con i dirigenti, pronti ad accontentarlo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Serve sempre un trequartista puro, richiesta che il tecnico aveva fatto anche in estate. Il nome più caldo resta quello di Gaston. Ilestivo con lasi era arenato per la volontà del giocatore di ...

