Sampdoria, continua il differenziato per Tonelli. Programmi di recupero per Gabbiadini e Ferrari (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ecco l’aggiornamento odierno da parte del club blucerchiato: Sotto il sole di Bogliasco, la Sampdoria prosegue la preparazione alla sfida interna con l’Udinese, in programma sabato sera (ore 20.45) al “Ferraris”. Dopo la riunione tecnica in sala video, Claudio Ranieri e il suo staff hanno diviso i calciatori a disposizione in due gruppi sul campo 1 del “Mugnaini”. Appuntamento. Ancora lavoro rigenerativo, sotto forma di esercitazioni aerobiche e tecnico-tattiche, per i blucerchiati che hanno raccolto più minuti nelle ultime gare. Per tutti gli altri, compreso Nik Prelec – recuperato dall’infortunio muscolare – lavori specifici di forza in palestra e partitelle a pressione su campo ridotto. Specifico individuale per Lorenzo Tonelli. Programmi di recupero per Alex Ferrari e Manolo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ecco l’aggiornamento odierno da parte del club blucerchiato: Sotto il sole di Bogliasco, laprosegue la preparazione alla sfida interna con l’Udinese, in programma sabato sera (ore 20.45) al “s”. Dopo la riunione tecnica in sala video, Claudio Ranieri e il suo staff hanno diviso i calciatori a disposizione in due gruppi sul campo 1 del “Mugnaini”. Appuntamento. Ancora lavoro rigenerativo, sotto forma di esercitazioni aerobiche e tecnico-tattiche, per i blucerchiati che hanno raccolto più minuti nelle ultime gare. Per tutti gli altri, compreso Nik Prelec – recuperato dall’infortunio muscolare – lavori specifici di forza in palestra e partitelle a pressione su campo ridotto. Specifico individuale per Lorenzodiper Alexe Manolo ...

Continua la stagione a dir poco complicata dei due tecnici ex Sampdoria, Marco Giampaolo e Eusebio Di Francesco, sempre a rischio esonero ...

Torregrossa entra a far parte dei numeri 9 della Sampdoria, da Vialli a Montella, a chi non ha lasciato un gran ricordo. Ecco chi ha indossato quel numero ...

