Ricoverato l' attore Andrea Pennacchi | ' Io | attaccato a una macchina ma respiro'

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) 'So taca na machina ma', è con queste parole che l'ha reso note le sue aggravate condizioni di salute, in un post . Lo ha fatto con lo stile ironico che lo contraddistingue, scegliendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ricoverato attore

Dopo il ricovero in ospedale durato mesi, la nuova mamma Monique Jones è finalmente tornata a casa con la sua bambina. La donna, che ...Brutte notizie per i fan di Bayside School. Dustin Diamond, una delle star dello show, è attualmente ricoverato in ospedale.