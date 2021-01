Ricerca | microbiota intestinale umano in 3D | realizzato in Italia il primo modello

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un gruppo di scienziati ha per la prima volta creato in laboratorio un3D in vitro di. Ilpermettera’ in futuro di comprendere gli effetti di farmaci e alimenti sui singoli individui e di personalizzare terapie e dieta. La, illustrata con un articolo sulla rivista Scientific Reports, e’ stata condotta da Giovanni Vozzi ed Emilia Ghelardi dell’Universita’ di Pisa e da Monica Mattioli Belmonte dell’Universita’ Politecnica delle Marche. “Attualmente non esistono altri dispositivi capaci di riprodurre con tale fedelta’ topologica, meccanica e biochimica la generazione e l’evoluzione del– spiega il bioingegnere Giovanni Vozzi – ile’ ...

