Probabili formazioni Juventus Genoa/ Quote: Buffon e Chiellini titolari (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Probabili formazioni Juventus Genoa: Quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Coppa Italia attesa per questa sera allo Stadium. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 13 gennaio 2021)e ultime notizie su moduli eper la partita di Coppa Italia attesa per questa sera allo Stadium.

1908pazzainter : #FiorentinaInter probabili formazioni by #GdS - #Inter #Amala #CoppaItalia - infoitsport : Napoli-Empoli, le probabili formazioni: previsto ampio turnover per Gattuso - infoitsport : Probabili formazioni Napoli-Empoli: ampio turnover per Gattuso, scalpitano Lobotka e Llorente. Anche Elmas in rampa… - infoitsport : Napoli-Empoli, probabili formazioni. Tanti cambi per Gattuso. Rrahmani, Demme ed Elmas titolari - infoitsport : Napoli-Empoli, probabili formazioni: almeno 6 cambi, Rrahmani può riscattarsi e torna Demme -