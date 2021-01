Naya Rivera a sei mesi dalla tragica scomparsa: commoventi auguri dal cast di Glee (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A poco più di sei mesi dalla tragica scomparsa di Naya Rivera, il cast di Glee la ricorda con dei commoventi auguri nel giorno del suo 34esimo compleanno. Era l’8 luglio 2020 quando Naya Rivera scompariva in circostanze misteriose durante una gita al Lago Piru (California). Pochi giorni dopo, il suo corpo veniva ritrovato sul L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A poco più di seidi, ildila ricorda con deinel giorno del suo 34esimo compleanno. Era l’8 luglio 2020 quandoscompariva in circostanze misteriose durante una gita al Lago Piru (California). Pochi giorni dopo, il suo corpo veniva ritrovato sul L'articolo proviene da YesLife.it.

Nel giorno del suo compleanno il cast di "Glee" ha voluto ricordare via social Naya Rivera, tragicamente scomparsa l'anno scorso durante una gita in barca. Il messaggio più toccante è arrivato dall'ex ...

Naya Rivera: “Santana Lopez” di Glee compirebbe 34 anni

L'attrice e cantante Naya Rivera compirebbe oggi, 12 gennaio, 34 anni. Il grande successo con Glee e poi, nel 2020, la tragica scomparsa.

