Napoli-Empoli, le probabili formazioni: Llorente e Rrahmani dal primo minuto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Questa sera, alle ore 17.45, un orario piuttosto insolito, il Napoli scenderà in campo allo Stadio Diego Armando Maradona per affrontare l’Empoli. La squadra di Rino Gattuso è reduce da una vittoria importante contro l’Udinese è l’intenzione è di proseguire questa striscia anche in Coppa Italia contro una formazione non di massimo livello. Per questo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Questa sera, alle ore 17.45, un orario piuttosto insolito, ilscenderà in campo allo Stadio Diego Armando Maradona per affrontare l’. La squadra di Rino Gattuso è reduce da una vittoria importante contro l’Udinese è l’intenzione è di proseguire questa striscia anche in Coppa Italia contro una formazione non di massimo livello. Per questo L'articolo

sscnapoli : ?? | Le immagini dell’ultimo incontro casalingo tra Napoli ed Empoli Domani ?? #NapoliEmpoli ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? | Coppa Italia, #NapoliEmpoli sarà diretta dall’arbitro Giua di Olbia ?? - zazoomblog : Probabili formazioni Napoli Empoli- Quote: una chance per Llorente? - #Probabili #formazioni #Napoli - AntonioDD_ : RT @sscnapoli: ?? | Le immagini dell’ultimo incontro casalingo tra Napoli ed Empoli Domani ?? #NapoliEmpoli ?? #ForzaNapoliSempre https://t… - napolista : CorSport: #NapoliEmpoli, #Koulibaly e #Rrahmani titolari, #Mertens subentrerà in corsa Gattuso ne cambia sei rispet… -