Lazio, ok a odg per rendere strutturale figura medico scolastico (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Comunicato - “Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno alla Legge di Stabilità 2021 a mia prima firma che impegna la Giunta Zingaretti a rendere strutturale e stabile in tutte le scuole di ogni ordine e grado della nostra regione la reintroduzione del medico scolastico, misura approvata con un mio odg precedente e resa poi operativa con un’ordinanza regionale, e a portare questo provvedimento in Conferenza Stato-Regioni affinché sia applicato anche a livello nazionale”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Comunicato - “Il Consiglio regionale delha approvato all’unanimità l’ordine del giorno alla Legge di Stabilità 2021 a mia prima firma che impegna la Giunta Zingaretti ae stabile in tutte le scuole di ogni ordine e grado della nostra regione la reintroduzione del, misura approvata con un mio odg precedente e resa poi operativa con un’ordinanza regionale, e a portare questo provvedimento in Conferenza Stato-Regioni affinché sia applicato anche a livello nazionale”. L'articolo .

