La fidanzata di Joao Felix rivela | “Non è stato amore a prima vista” E sul futuro del giocatore…

Leggi su golssip

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Margarida Corceiro, attrice e modella, è ladel calciatoreFélix (Atlético de Madrid). In una diretta su Instagram, dove ha oltre 940.000 follower, la modella ha risposto anche a domande intime. Tra i temi è spuntato chiaramente quello della sua relazione con il calciatore dell'Atletico Madrid,: "Non è"."Vorresti vedereFélix giocare nello Sporting de Portugal?" "Penso che qualsiasi tifoso dello Sporting de Portugal lo vorrebbe", ha dichiarato Magui dopo aver risposto "vero" all'affermazione. Margarida Corceiro ha poito di voler diventare madre, ma non nell'immediato. Golssip.