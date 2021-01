Johnny Depp: le sue abitudini lo hanno messo in difficoltà sul set di Assassinio sull'Orient Express (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nuovi report svelano le difficoltà riscontrate da Johnny Depp sul set di Assassinio sull'Orient Express a causa degli abusi e delle abitudini dell'epoca. Le abitudini e i vizi di Johnny Depp avrebbe influito sul suo lavoro di attore sul set di Assassinio sull'Orient Express tanto da spingere il regista Kenneth Branagh a richiamarlo pubblicamente. Un nuovo report pubblicato da Business Insider rivelerebbe le difficoltà lavorative riscontrate da Johnny Depp a causa delle sue abitudini poco rigorose e della passione per alcool e droghe, tendenza che si sarebbe amplificata ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nuovi report svelano leriscontrate dasul set dia causa degli abusi e delledell'epoca. Lee i vizi diavrebbe influito sul suo lavoro di attore sul set ditanto da spingere il regista Kenneth Branagh a richiamarlo pubblicamente. Un nuovo report pubblicato da Business Insider rivelerebbe lelavorative riscontrate daa causa delle suepoco rigorose e della passione per alcool e droghe, tendenza che si sarebbe amplificata ...

capvtino : RT @alien_sick: johnny depp in tendenza quindi vorrei ricordare che merita tutto il bene di questo mondo perché è prezioso - hugmelanaa : RT @alien_sick: johnny depp in tendenza quindi vorrei ricordare che merita tutto il bene di questo mondo perché è prezioso - hugmelanaa : RT @notesseerre: ma che ci fa johnny depp a primo appuntamento - _Herojustforfun : @digg0ry_ @un_nano_gay Penso che si fermino a 57/58 non ci posso fare niente se Johnny Depp è così vecchio??, stesso… - pizzaandbeer_ : RT @notesseerre: ma che ci fa johnny depp a primo appuntamento -

Ultime Notizie dalla rete : Johnny Depp Johnny Depp senza freni: nuove accuse ad Amber... AMICA - La rivista moda donna Johnny Depp: le sue abitudini lo hanno messo in difficoltà sul set di Assassinio sull'Orient Express

Nuovi report svelano le difficoltà riscontrate da Johnny Depp sul set di Assassinio sull'Orient Express a causa degli abusi e delle abitudini dell'epoca. Le abitudini e i vizi di Johnny Depp avrebbe i ...

Johnny Depp fu umiliato sul set di Assassinio sull’Orient Express. Ecco cosa accadde

Svelato ciò che successe durante le riprese del film tratto dal giallo di Agatha Christie, che vantava anche Johnny Depp nel suo ricco cast ...

Nuovi report svelano le difficoltà riscontrate da Johnny Depp sul set di Assassinio sull'Orient Express a causa degli abusi e delle abitudini dell'epoca. Le abitudini e i vizi di Johnny Depp avrebbe i ...Svelato ciò che successe durante le riprese del film tratto dal giallo di Agatha Christie, che vantava anche Johnny Depp nel suo ricco cast ...