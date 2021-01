Governo, via libera al Recovery Plan: Iv si astiene. Scontro sul Mes, Conte in bilico (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nel giorno che segna l?atteso varo del Recovery Plan che, come ha detto Sergio Mattarella, dovrà garantire «la rinascita del Paese», all?appello mancano i... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nel giorno che segna l?atteso varo delche, come ha detto Sergio Mattarella, dovrà garantire «la rinascita del Paese», all?appello mancano i...

borghi_claudio : Beh, via Bonafede, gualtieri e Catalfo... anche se li sostituissero con tre teletubbies il governo migliorerebbe...… - sbonaccini : ??#Covid, pronti ristori regionali: il 20 gennaio (21 milioni €). Entro febbraio 40 milioni di euro ad attività e im… - petergomezblog : Crisi governo, diretta – In corso il Cdm sul Recovery. Renzi: “Passo avanti ma se non mettono il Mes ci asteniamo.… - enzo_barletta : @fattoquotidiano @salvini_giacomo Tra Conte e Renzi scegliere non saprei. Certamente due cialtroni... ma adesso tif… - DaCaiomauro : RT @Surfiniae: #13Gennaio2021 ##IlFattoQuotidiano Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salv… -