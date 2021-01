Ces 2021 | la mascherina più tamarra del mondo

Leggi su wired

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Foto: Razer)Il gadget più curioso che Razer ha presentato al Cesè senza dubbio Project Hazel, una delle mascherine più evolute viste finora, con una serie di componenti di alto livello per sicurezza e comfort, un design trasparente per una migliore conversazione, sistemi per amplificare la voce e le immancabili luci led. Chi avrebbe mai immaginato un anno fa che uno dei prodotti più innovativi del Consumer Electronic Show sarebbe stata proprio unaN95? E invece anche un brand specializzato nel gaming come Razer ha pensato all’accessorio diventato parte integrante della quotidianità della popolazione globale, nel rispetto delle normative anti Covid-19. Project Hazel è stata progettata per proteggere al meglio l’utent e al contempo segue lo stile futuristico e un po’ tamarro della società multinazionale con sedi negli Usa e ...