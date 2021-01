Selvaggia Lucarelli, Godzilla è salvo: incredibile la cura che farà (Di martedì 12 gennaio 2021) Annuncio che fa felici tutti i fan, quello fatto da Selvaggia Lucarelli su Instagram, che svela: “Godzilla ce l’ha fatta!”. L’ironia sull’incredibile cura che dovrà fare Selvaggia Lucarelli – Godzilla (fonte foto: Instagram, @ SelvaggiaLucarelli)Stavano tenendo sulle spine tutti i fan e follower che seguono con passione e costanza Selvaggia Lucarelli, le condizioni del piccolo cagnolino Godzlilla: su Instagram, l’annuncio della giornalista, scrittrice, blogger, conduttrice radiofonica, commediografa e attrice teatrale aveva infatti scosso proprio tutti. Un cane meraviglioso dallo sguardo dolcissimo, il post condiviso di recente da Selvaggia aveva ... Leggi su chenews (Di martedì 12 gennaio 2021) Annuncio che fa felici tutti i fan, quello fatto dasu Instagram, che svela: “ce l’ha fatta!”. L’ironia sull’che dovrà fare(fonte foto: Instagram, @)Stavano tenendo sulle spine tutti i fan e follower che seguono con passione e costanza, le condizioni del piccolo cagnolino Godzlilla: su Instagram, l’annuncio della giornalista, scrittrice, blogger, conduttrice radiofonica, commediografa e attrice teatrale aveva infatti scosso proprio tutti. Un cane meraviglioso dallo sguardo dolcissimo, il post condiviso di recente daaveva ...

stanzaselvaggia : Isolato da tutti, da mesi Gallera era l’unico lombardo ad essere trattato da appestato pur essendo negativo al tamp… - Lawrence5688 : RT @AzzurraBarbuto: Miseria e nobiltà. Quando Selvaggia Lucarelli fu deferita dall’ordine, Feltri fece scrivere un pezzo in sua difesa. Vi… - Gabriele885 : RT @AzzurraBarbuto: Feltri, colui che da anni viene sistematicamente attaccato, infangato, osteggiato da Selvaggia Lucarelli che non potreb… - Gabriele885 : RT @AzzurraBarbuto: Miseria e nobiltà. Quando Selvaggia Lucarelli fu deferita dall’ordine, Feltri fece scrivere un pezzo in sua difesa. Vi… - CORDESCOM : RT @AzzurraBarbuto: Miseria e nobiltà. Quando Selvaggia Lucarelli fu deferita dall’ordine, Feltri fece scrivere un pezzo in sua difesa. Vi… -