Processo Spada | confermata in appello l’associazione mafiosa | 17 condanne a Roma

È stata confermata anche in appello l'accusa di associazione di stampo mafioso nei confronti del clan Spada, attivo a Ostia. È il verdetto dei giudici della Corte d'assise d'appello che hanno inflitto 17 condanne ribadendo sostanzialmente l'impianto accusatorio della procura generale, ma abbassando, in alcuni casi dimezzando, le pene con una serie di assoluzioni per alcuni capi di imputazione. In particolare, la corte ha ridotto a 17 anni di carcere la pena per il presunto boss Carmine Spada che in primo grado era stato condannato all'ergastolo. Anche per Ottavio Spada, detto Maciste, la condanna è scesa dall'ergastolo a 12 anni e mezzo di reclusione. Resta, invece, il carcere a vita per Roberto Spada, già condannato per la vicenda dell'aggressione ad ...

