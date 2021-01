Procedure selettive Agenzia delle entrate: verba volant, scripta non manent (Di martedì 12 gennaio 2021) L’Agenzia delle entrate riscrive l’antico detto così evitando sgradite sorprese. L’immissione nei ruoli di figure di elevato profilo è divenuta un mantra che si trascina ormai da troppo tempo. Val bene ricordare che agli impieghi nelle PP. AA. si accede in via esclusiva mediante concorso, come stabilisce l’art.97 della Costituzione. Ciò stante, ogni diverso modus procedendi si pone in aperto contrasto con il dettato costituzionale. A tanto si è esposta l’Agenzia delle entrate avendo sottratto per lunga fiata le nomine dirigenziali alla disciplina di una norma imperativa e procedendo invece in base al discutibile ed opaco criterio dell’intuitu personae, quando non anche a nomine cosiddette”per unzione”. Era inevitabile che ne derivasse un lungo e complesso iter contenzioso dinanzi alla ... Leggi su leggioggi (Di martedì 12 gennaio 2021) L’riscrive l’antico detto così evitando sgradite sorprese. L’immissione nei ruoli di figure di elevato profilo è divenuta un mantra che si trascina ormai da troppo tempo. Val bene ricordare che agli impieghi nelle PP. AA. si accede in via esclusiva mediante concorso, come stabilisce l’art.97 della Costituzione. Ciò stante, ogni diverso modus procedendi si pone in aperto contrasto con il dettato costituzionale. A tanto si è esposta l’avendo sottratto per lunga fiata le nomine dirigenziali alla disciplina di una norma imperativa e procedendo invece in base al discutibile ed opaco criterio dell’intuitu personae, quando non anche a nomine cosiddette”per unzione”. Era inevitabile che ne derivasse un lungo e complesso iter contenzioso dinanzi alla ...

