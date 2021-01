Ostia, lo storico Bar Sisto non sarebbe in vendita: arriva la smentita (Di martedì 12 gennaio 2021) Malgrado le voci e le indiscrezioni sempre più insistenti lo storico Bar Sisto di Ostia non sarebbe in vendita, anzi. La famiglia, secondo quanto si apprende, sarebbe pronta a rilanciare l’attività: le chiusure di questi giorni sarebbero dunque legate alle restrizioni dovute al Covid e, più in generale, ad una riorganizzazione interna. Niente Road House dunque, almeno per il momento, notizia questa che aveva davvero destato scalpore nelle scorse ore considerando il valore del locale sito in Piazza Anco Marzio. A “mancare”, in tal senso, sarebbe proprio la volontà di vendere l’attività anche se la famiglia non nega di aver ricevuto in passato proposte. Ad ogni modo il bar-gelateria, in attesa di ulteriori novità, riaprirà regolarmente domani, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 gennaio 2021) Malgrado le voci e le indiscrezioni sempre più insistenti loBardinonin, anzi. La famiglia, secondo quanto si apprende,pronta a rilanciare l’attività: le chiusure di questi giorniro dunque legate alle restrizioni dovute al Covid e, più in generale, ad una riorganizzazione interna. Niente Road House dunque, almeno per il momento, notizia questa che aveva davvero destato scalpore nelle scorse ore considerando il valore del locale sito in Piazza Anco Marzio. A “mancare”, in tal senso,proprio la volontà di vendere l’attività anche se la famiglia non nega di aver ricevuto in passato proposte. Ad ogni modo il bar-gelateria, in attesa di ulteriori novità, riaprirà regolarmente domani, ...

Dopo 73 anni, di cui 68 nell'attuale sede, lo storico Bar Sisto punto di riferimento di Ostia, è in vendita. Creato nella piazza Anco Marzio da Sisto Ciotoli e poi passato in gestione ai figli, Lina e ...

