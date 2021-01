Non mi interessa: ecco il singolo di JollyKidBabii (Di martedì 12 gennaio 2021) Disponibile da ora in digitale “Non mi interessa”, il nuovo singolo di JollyKidBabii, con il quale l’artista bresciano classe ‘99, segna l’inizio di un nuovo progetto. Il tutto è mediato da un processo di crescita musicale, e sperimentazione sotto tutti i punti di vista. “Ho scritto Non mi interessa pensando al modo di affrontare le situazioni di qualsiasi tipo, sia mio che di altri ragazzi come me. Durante il mio percorso, quando incontro delle difficoltà, tendo a sbatterci talmente tanto la testa che paradossalmente finisco per fregarmene, in quanto nella vita ci sarà sempre qualcuno a cui non andrà bene quello che stai facendo. Il mio modo di rispondere è continuare per la mia strada ed essere sempre me stesso.” “Non mi interessa”, distribuito da Believe, ha, visivamente parlando, uno stile ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 12 gennaio 2021) Disponibile da ora in digitale “Non mi”, il nuovodi, con il quale l’artista bresciano classe ‘99, segna l’inizio di un nuovo progetto. Il tutto è mediato da un processo di crescita musicale, e sperimentazione sotto tutti i punti di vista. “Ho scritto Non mipensando al modo di affrontare le situazioni di qualsiasi tipo, sia mio che di altri ragazzi come me. Durante il mio percorso, quando incontro delle difficoltà, tendo a sbatterci talmente tanto la testa che paradossalmente finisco per fregarmene, in quanto nella vita ci sarà sempre qualcuno a cui non andrà bene quello che stai facendo. Il mio modo di rispondere è continuare per la mia strada ed essere sempre me stesso.” “Non mi”, distribuito da Believe, ha, visivamente parlando, uno stile ...

