Mattia | lavoriamo per dare voce a tanti cittadini

(Di martedì 12 gennaio 2021) Roma – “Ringrazio tutte e tutti i partecipanti per la pazienza e l’intelligenza, nonche’ per gli spunti stimolanti ad eccezione di alcune affermazioni davvero irricevibili”. Cosi’ Eleonora, Presidente della IX Commissione del Consiglio Regionale del Lazio, durante le audizioni sul testo unificato per il contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale e identita’ di genere. “Ringrazio tutte e tutti i partecipanti per la pazienza e l’intelligenza, nonche’ per gli spunti stimolanti ad eccezione di alcune affermazioni davvero irricevibili- dichiara- Questa legge non rappresenta una sfida semplice e affrontiamo il percorso consapevoli che non e’ certo un’azione, un progetto, una legge a risolvere il problema delle discriminazioni e delle violenze omobitransfobiche.” “Ma tante leggi, tante azioni eprogetti ...