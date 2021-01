LIVE Sci alpino | Slalom Flachau in DIRETTA | inizia la seconda manche | Irene Curtoni sogna la top5

Leggi su oasport

(Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.27: Si riparte da una primagrandi firme con Shiffrin in testa con 8 centesimi di vantaggio su Holdener, 14 su Vlhova e 33 su Liensberger. Quinta Gisin che ha commesso un grave errore con 1?09 ma in grado di riavvicinarsi alle prime e prima delle “umane” l’azzurra, sesta a 1?11 20.25: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alladel tradizionalespeciale diLA CRONACA DELLA PRIMADELLODI19.23 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 20.45 per la. 19.22 Fuori le altre italiane: 37ma Peterlini, 44ma Rossetti, ...