Le Ong del mare allargano la flotta: presto un'imbarcazione da mille posti (Di martedì 12 gennaio 2021) Fausto Biloslavo Ocean Viking cercherà naufraghi al largo della Libia. Fervono i lavori per il varo di Sea Eye 4 e della mare Jonio 2 Ocean Viking, l'ammiraglia delle Ong, riprende il mare a caccia di migranti al largo della Libia. La Guardia costiera l'aveva messa sotto sequestro, dopo l'ennesimo sbarco in Italia, ma nel giro di sei mesi è riuscita, grazie ad una falange di avvocati, a ripartire da Augusta verso Marsiglia il 21 dicembre. E ieri ha salpato di nuovo le ancore. Nel frattempo si sta armando nei cantieri tedeschi un'altra mega nave delle Ong, la Sea Eye 4 ed esiste un piano avvolto dal mistero per la mare Jonio 2. In Italia i talebani dell'accoglienza danno battaglia per ottenere il dissequestro delle proprie imbarcazioni. Il 5 gennaio i legali dell'Alan Kurdi, degli estremisti tedeschi pro migranti di Sea ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 gennaio 2021) Fausto Biloslavo Ocean Viking cercherà naufraghi al largo della Libia. Fervono i lavori per il varo di Sea Eye 4 e dellaJonio 2 Ocean Viking, l'ammiraglia delle Ong, riprende ila caccia di migranti al largo della Libia. La Guardia costiera l'aveva messa sotto sequestro, dopo l'ennesimo sbarco in Italia, ma nel giro di sei mesi è riuscita, grazie ad una falange di avvocati, a ripartire da Augusta verso Marsiglia il 21 dicembre. E ieri ha salpato di nuovo le ancore. Nel frattempo si sta armando nei cantieri tedeschi un'altra mega nave delle Ong, la Sea Eye 4 ed esiste un piano avvolto dal mistero per laJonio 2. In Italia i talebani dell'accoglienza danno battaglia per ottenere il dissequestro delle proprie imbarcazioni. Il 5 gennaio i legali dell'Alan Kurdi, degli estremisti tedeschi pro migranti di Sea ...

emergency_ong : Nel Centro chirurgico di #Goderich, in #SierraLeone, c’è la “nostra” via del Campo, una corsia molto speciale dedic… - Rom_Lisa : @lellalux Mai più vista dopo la puntata in cui Di Maio definì le ONG taxi del mare! - Massimo10489625 : ???? #ACCOGLIENZA #BUSINESS Le Ong del mare allargano la flotta: presto un'imbarcazione da mille posti Ocean Viki… - Ettore572 : RT @Italia_Notizie: Le Ong del mare allargano la flotta: presto un'imbarcazione da mille posti - anto_galli4 : RT @Alexanderxxvii1: Ocean Viking, l'ammiraglia delle Ong, riprende il mare a caccia di migranti. Le Ong del mare allargano la flotta: pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Ong del Le Ong del mare allargano la flotta: presto un'imbarcazione da mille posti ilGiornale.it Per famiglie, consegne o lavoro: anche in Italia avanza la cargo bike

Ora arriva anche l’incentivo fiscale da 2 milioni di euro dedicato alle biciclette pensate appositamente per il trasporto di merci e persone ...

ASIA/PAKISTAN - Omicidio di due giovani cristiane, il Pastore: "Uccise per non aver voluto abbandonare la fede"

Lahore (agenzia Fides) - “L'uccisione spietata di Abida e Sajida è una tragedia che mostra come la vita delle minoranze religiose in Pakistan sia appesa a un filo o sia senza valore. Stupro, rapimento ...

Ora arriva anche l’incentivo fiscale da 2 milioni di euro dedicato alle biciclette pensate appositamente per il trasporto di merci e persone ...Lahore (agenzia Fides) - “L'uccisione spietata di Abida e Sajida è una tragedia che mostra come la vita delle minoranze religiose in Pakistan sia appesa a un filo o sia senza valore. Stupro, rapimento ...