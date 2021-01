Il caso Spotlight, la vera storia (e i numeri) degli abusi sessuali dei preti - (Di martedì 12 gennaio 2021) Erika Pomella Il caso Spotlight è una pellicola che racconta della vera indagine svolta da una redazione giornalistica per portare alla luce del sole una rete di abusi sessuali su minori perpetrati da uomini della Chiesa Presentato il 3 settembre 2015 all'interno della cornice del Festival del Cinema di Venezia, Il caso Spotlight ha anche vinto il premio Oscar come miglior film nel 2016, dopo essersi aggiudicato anche quello come miglior sceneggiatura. Il film, che andrà in onda questa sera alle 21.15 su Rai 5, ha fatto molto parlare di sé. Il caso Spotlight, infatti, trasporta sul grande schermo la vera storia dell'inchiesta svolta nel 2002 dal Boston Globe per portare a galla una ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 gennaio 2021) Erika Pomella Ilè una pellicola che racconta dellaindagine svolta da una redazione giornalistica per portare alla luce del sole una rete disu minori perpetrati da uomini della Chiesa Presentato il 3 settembre 2015 all'interno della cornice del Festival del Cinema di Venezia, Ilha anche vinto il premio Oscar come miglior film nel 2016, dopo essersi aggiudicato anche quello come miglior sceneggiatura. Il film, che andrà in onda questa sera alle 21.15 su Rai 5, ha fatto molto parlare di sé. Il, infatti, trasporta sul grande schermo ladell'inchiesta svolta nel 2002 dal Boston Globe per portare a galla una ...

Il caso Spotlight è una pellicola che racconta della vera indagine svolta da una redazione giornalistica per portare alla luce del sole una rete di abusi sessuali su minori perpetrati da uomini della ...

