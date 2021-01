Android 12 potrebbe permettere di ibernare le app non usate per liberare spazio (Di martedì 12 gennaio 2021) Android 12 potrebbe disporre di una funzione per ibernare le applicazioni non utilizzate al fine di liberare spazio utile in memoria. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 12 gennaio 2021)12disporre di una funzione perle applicazioni non utilizzate al fine diutile in memoria. L'articolo proviene da Tutto

Grazie al mondo delle custom ROM, OnePlus One è in grado di essere aggiornato ad Android 11 con la LineageOS 18.1: ecco il link al download.

OnePlus One, Nexus 5 e altri "vecchietti" assaggiano Android 11

Che cos'hanno in comune OnePlus One, Google/LG Nexus 5, Sony Xperia SP, T, TX e V? Sono tutti smartphone obsoleti, il cui supporto ufficiale è terminato ormai da anni... E che possono, nonostante ciò, ...

