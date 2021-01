Zingaretti ad Azzolina | “Tutti vogliamo riaprire le scuole”

LegaSalvini : #SASSO (LEGA): 'MENTRE AZZOLINA E ZINGARETTI LITIGANO, LA SCUOLA SOFFRE. ANDATE VIA, INCAPACI'.… - NicolaPorro : ?? Deliri sul mio ruolo da influencer dei fascisti, le “storiche” dichiarazioni di #Zingaretti, vietato votare se pe… - alessandra_ursi : RT @mostro15119736: La signora deve smettere di considerare la #scuola un fatto personale e la sua apertura/chiusura un suo successo/fallim… - dritanhocja : @pdnetwork e @nzingaretti hanno tradito la scuola. Il partito che parla di scuola. Appunto parla. Nient’altro. Verg… - mostro15119736 : La signora deve smettere di considerare la #scuola un fatto personale e la sua apertura/chiusura un suo successo/fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti Azzolina

Rispetto al rinvio della ripresa delle lezioni in presenza nelle scuole del Lazio, dall'11 al 18 gennaio, il presidente della Regione ...Sul posto la Polizia locale di Roma Capitale, che ha provveduto a chiudere al traffico viale Trastevere, da via Emilio Morosini fino a viale Glorioso. ”In dad o in presenza il vostro modello non funzi ...