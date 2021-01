Wta Abu Dhabi 2021 | avanza Sabalenka | sconfitte in rimonta Kenin e Svitolina

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Giornata piena di sorprese e di rimonte in quel di Abu, dove è in corso il primo torneo Wta della stagione. Tutti e quattro i match validi per i quarti di finale si sono infatti risolti in tre set ed hanno dato vita a lunghe battaglie. La prima giocatrice a staccare il pass per la semifinale è stata Aryna, capace di superare con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 Elena Rybakina dopo due ore di gioco. La giocatrice bielorussa sfiderà ora Maria Sakkari, che ha estromesso dal torneo la testa di serie numero uno Sofia. Dopo aver salvato match point nella giornata di ieri, la statunitense non è riuscita a dar seguito al buon primo set giocato e vinto quest’oggi, perdendo i restanti due. 2-6 6-2 6-0 il punteggio finale in favore della tennista greca. Nella parte bassa del tabellone, ottima reazione della ...