Recovery | Zingaretti | ' governo ha fatto bene a correggerlo' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Il ritorno alla didattica in presenza "per tutti è fondamentale e tutti soffriamo dello shock che il virus ha prodotto nelle nostre vite. Il costo economico e sociale è e sarà drammatico, e lo pagheranno soprattutto i giovani: pagheranno di più i debiti che stiamo facendo, la fragilità del mercato del lavoro e, se non ci sbrighiamo a partire con la ricostruzione, pagheranno di più l'arretratezza strutturale al quale il nostro Paese sarà condannato. Su questohaila correggere il piano Recovery aumentando e di molto gli investimenti che hanno un impatto sulle nuove generazioni". Lo scrive in una nota il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola. "Per la ripresa dunque, soprattutto per i giovani, è di fondamentale importanza uscire al più presto ...