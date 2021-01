Parler è offline | il social network conservatore non è più sul web

Corriere : Parler è offline: Amazon ha staccato la spina al social usato dalla destra americana - repubblica : Usa, scompare l'app dei fan di Trump: Parler è offline - mante : Appena Salvini si è iscritto a Parler la piattaforma è andata offline. - info_cilento : @simone_dela ?????? #laPeggiore_destra_diSempre - PietroCuratola : RT @AngeloCiocca: Il social network #Parler è stato messo offline. Lo indica un sito specializzato di monitoraggio del #webinar ... la cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Parler offline

È offline da oggi, dopo che Amazon ha chiuso i suoi server perché non moderava i messaggi d'incitazione alla violenza ...Parler è un sito di microblogging creato da John Matze e Jared Thomson nel 2018 in Nevada che ben presto di è trasformato nel ‘raduno social’ dell’ultra destra, e in generale della destra non solo sta ...