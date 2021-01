Traffico Roma del 10-01-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione pocosulle principali strade della capitale in questa domenica con spostamenti regolati dalle norme previste dalla zona arancione nel ce lo ricordiamo questa sera alle 22 la chiusura di via del Corso tra Piazza del Popolo e largo Chigi per lo smontaggio delle luminarie natalizie la riapertura domani mattina alle 6 al Nomentano viale Regina Margherita momentaneamente sospesa la corsia preferenziale tra Piazza Buenos Aires via Adda Per consentire i lavori di potatura il cui termine salvo modifiche e per la fine del mese a chi viaggia in treno ricordiamo che per lavori a un passaggio a livello nel comune di Civita Castellana la ferrovia regionale-civitacastellana-viterbo è sospesa tra le stazioni di Sant’Oreste Catalano Infine un’anticipazione per domani lunedì sulla A24 ...