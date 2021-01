Sofia Goggia, niente bis: fuori nel SuperG di St. Anton vinto da Lara Gut-Behrami (Di domenica 10 gennaio 2021) Sankt Anton am Arlberg è considerata la culla dello sci alpino. Secondo alcune ricostruzioni storiche, la località tirolese avrebbe ospitato i primi passi della disciplina moderna, offrendo i natali al pionere Hannes Schneider. Vincere sulla Karl Schranz significa entrar a pieni voti nella storia di questo sport, un sogno che Lara Gut-Behrami ha avuto modo di realizzare nella mattinata di domenica 10 gennaio. La ticinese ha infatti conquistato il secondo SuperGigante della stagione, precedendo di dodici centesimi la piemontese Marta Bassino e di venti la connazionale Corinne Suter. In grado di gestire al meglio i continui cambi di direzione, la campionessa svizzera ha rischiato di non riuscire a completare la prova per via di un errore di traiettoria recuperato al limite. Nel medesimo tratto piccolo errore per la ... Leggi su bergamonews (Di domenica 10 gennaio 2021) Sanktam Arlberg è considerata la culla dello sci alpino. Secondo alcune ricostruzioni storiche, la località tirolese avrebbe ospitato i primi passi della disciplina moderna, offrendo i natali al pionere Hannes Schneider. Vincere sulla Karl Schranz significa entrar a pieni voti nella storia di questo sport, un sogno cheGut-ha avuto modo di realizzare nella mattinata di domenica 10 gennaio. La ticinese ha infatti conquistato il secondoigante della stagione, precedendo di dodici centesimi la piemontese Marta Bassino e di venti la connazionale Corinne Suter. In grado di gestire al meglio i continui cambi di direzione, la campionessa svizzera ha rischiato di non riuscire a completare la prova per via di un errore di traiettoria recuperato al limite. Nel medesimo tratto piccolo errore per la ...

