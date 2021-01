Rai | I soliti ignoti di un Paese senza qualità

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 10 gennaio 2021) Noi che pure abbiamo sperimentato l’incursione dei Serenissimi sul campanile di San Marco e la rissa alla Camera di Di Battista e soci, in nome dell’idea di aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, e, in tempi più recenti, lo schiaffo al Pd in diretta streaming sulle trattative per il governo, e ancora la minaccia di impeachment al capo dello Stato e la sfida all’Europa dal balcone di Palazzo Chigi, noi, che ormai sappiamo qual è il prezzo di uno sfregio alla democrazia parlamentare, non possiamo cadere dal pero di fronte alle immagini dell’assalto a Capitol Hill. Ma dovremmo chiederci cosa passi nella testa di undove ogni giorno, tra le 20.35 e le 21.30, viene posto a milioni di cittadini il seguente quesito: il venditore di cappelli di piume di struzzo è l’ignoto numero due, l’ignoto numero tre, o piuttosto l’ignoto numero sette? È ammissibile che ...