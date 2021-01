LIVE Berrettini-Kuzmanov 6-2 4-1, ATP Antalya in DIRETTA: il giocatore romano avanti di un set e due break (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Lo smash dopo la prima di servizio per il bulgaro. 15-30 Scappa di un soffio il dritto arrembante di Berrettini. 0-30 Erroraccio con il rovescio da parte di Kuzmanov dopo un’ottima prima slice. 0-15 Terzo doppio fallo per il bulgaro. 5-1 Berrettini! Ritrova la prima e le cose tornano a brillare. A-40 Servizio e schiaffo al volo per decidere lo scambio. 40-40 IL DRITTO STRETTO DI Berrettini! Si carica il romano, conscio dell’importanza del punto. 30-40 Non impatta bene con il rovescio Berrettini. Prima chance di break della partita per Kuzmanov che ha l’ultima possibilità per rientrare in partita. 30-30 Rimedia con un’altra prima di servizio vincente. 15-30 Molto bravo ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Lo smash dopo la prima di servizio per il bulgaro. 15-30 Scappa di un soffio il dritto arrembante di. 0-30 Erroraccio con il rovescio da parte didopo un’ottima prima slice. 0-15 Terzo doppio fallo per il bulgaro. 5-1! Ritrova la prima e le cose tornano a brillare. A-40 Servizio e schiaffo al volo per decidere lo scambio. 40-40 IL DRITTO STRETTO DI! Si carica il, conscio dell’importanza del punto. 30-40 Non impatta bene con il rovescio. Prima chance didella partita perche ha l’ultima possibilità per rientrare in partita. 30-30 Rimedia con un’altra prima di servizio vincente. 15-30 Molto bravo ...

