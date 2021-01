Henné sopracciglia | cos’è | come si fa e quali sono i vantaggi

Leggi su amica

(Di domenica 10 gennaio 2021) Dal Medio Oriente, precisamente. E il suo scopo è dispensare sguardi perfetti. L’per, infatti, è una tecnica naturale per intensificarne il colore delle. Nonché rendere gli occhi più belli. Ottima alternativa ai trattamentipiù gettonati, l’in polvere è il perfetto colorante naturale per cambiare look alle, rendendole più belle e definite. Uno deiprincipali dellecon, poi, è l’effetto long lasting, ma non non definitivo, di questo bio tatuaggio. Un ottimo modo per disegnare lein modo naturale senza ricorrere a microblading e tatuaggi permanenti. Esattamentel’per ...