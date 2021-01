Da noi… a ruota libera, puntata 10 gennaio 2021: Fiorella Mannoia ed Enrico Mentana (Di domenica 10 gennaio 2021) Oggi, domenica 10 gennaio 2021, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la diciassettesima puntata della seconda edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella diciassettesima puntata in studio ci sarà Fiorella Mannoia, da anni in prima linea per diverse battaglie civili e sociali. Inoltre, interverrà Enrico Mentana per un viaggio emozionante e divertente tra le tappe principali della sua lunga carriera proprio a partire dai suoi primi servizi televisivi. Ma non solo, nel corso dell’intervista il giornalista commenterà anche i principali fatti di attualità politica e sociale del ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 10 gennaio 2021) Oggi, domenica 10, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la diciassettesimadella seconda edizione di Dail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella diciassettesimain studio ci sarà, da anni in prima linea per diverse battaglie civili e sociali. Inoltre, interverràper un viaggio emozionante e divertente tra le tappe principali della sua lunga carriera proprio a partire dai suoi primi servizi televisivi. Ma non solo, nel corso dell’intervista il giornalista commenterà anche i principali fatti di attualità politica e sociale del ...

