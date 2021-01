Pirlo “Il Milan resta la squadra da battere” (Di sabato 9 gennaio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Ci prendiamo le nostre responsabilità: vinciamo da nove anni, è normale che su di noi ci sia pressione. Considero però il Milan ancora la squadra da battere, perchè è in testa alla classifica”. Così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia del match casalingo con il Sassuolo che arriva quattro giorni dopo la vittoria in casa del Milan. “Affrontiamo un’ottima squadra che gioca insieme da tanto tempo, l’allenatore è molto bravo nella costruzione del gioco. Sarà una gara difficile, non dovremo permettere loro di uscire sulla pressione”. Pirlo torna sulla partita di mercoledì scorso per richiamare all’attenzione i suoi. “A Milano è stata una vittoria importante, in un momento importante: se però non vinciamo domani, sarà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 gennaio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Ci prendiamo le nostre responsabilità: vinciamo da nove anni, è normale che su di noi ci sia pressione. Considero però ilancora lada, perchè è in testa alla classifica”. Così il tecnico della Juventus, Andrea, alla vigilia del match casalingo con il Sassuolo che arriva quattro giorni dopo la vittoria in casa del. “Affrontiamo un’ottimache gioca insieme da tanto tempo, l’allenatore è molto bravo nella costruzione del gioco. Sarà una gara difficile, non dovremo permettere loro di uscire sulla pressione”.torna sulla partita di mercoledì scorso per richiamare all’attenzione i suoi. “Ao è stata una vittoria importante, in un momento importante: se però non vinciamo domani, sarà ...

