Open Arms, Salvini "Felice di quello che ho fatto" (Di sabato 9 gennaio 2021) "In un tribunale dove ci sono stati i processi di mafia c'e' un ministro che senza che si sia registrato un morto o un ferito ha difeso la dignita', i confini, la sicurezza e le leggi del Paese", ha detto il leader della Lega parlando con la stampa al termine dell'udienza del processo per la vicenda della nave Open Arms a Palermo. mra/ads/red su Il Corriere della Città.

