Gasperini: «Gomez? Il centrocampo soffriva e lui non si adattava. Ho fatto una scelta» (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo la vittoria sul Benevento per 4-1, ai microfoni di Sky è intervenuto l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini. «Non era semplice affrontare un avversario in fiducia e che nel suo stadio aveva messo in difficoltà molte squadre di un certo livello. L’Atalanta ha iniziato finalmente il suo campionato, da qualche settimana sto vedendo quello che volevo e tutti i calciatori riescono a fare la differenza anche quando entrano dalla panchina. Sono molto soddisfatto, mostriamo una condizione psicofisica importante e questo ci sarà da stimolo per il futuro». Gasperini ha aggiunto: «Siamo in fiducia e stiamo disputando un buon campionato. Mai come quest’anno c’è grande livellamento verso l’alto e ci sono squadre ben attrezzate. Ma ci siamo anche noi». Chi ha più fantasia tra Muriel e Ilicic? «Me la cavo con una risposta diplomatica: ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo la vittoria sul Benevento per 4-1, ai microfoni di Sky è intervenuto l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero. «Non era semplice affrontare un avversario in fiducia e che nel suo stadio aveva messo in difficoltà molte squadre di un certo livello. L’Atalanta ha iniziato finalmente il suo campionato, da qualche settimana sto vedendo quello che volevo e tutti i calciatori riescono a fare la differenza anche quando entrano dalla panchina. Sono molto soddis, mostriamo una condizione psicofisica importante e questo ci sarà da stimolo per il futuro».ha aggiunto: «Siamo in fiducia e stiamo disputando un buon campionato. Mai come quest’anno c’è grande livellamento verso l’alto e ci sono squadre ben attrezzate. Ma ci siamo anche noi». Chi ha più fantasia tra Muriel e Ilicic? «Me la cavo con una risposta diplomatica: ...

