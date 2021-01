Differenza auto nuova e Km0: cosa cambia e quale scegliere (Di sabato 9 gennaio 2021) Quando si decide di comprare un’auto bisogna valutare ogni possibilità. La macchina è diventato un mezzo di trasporto fondamentale per la vita quotidiana di tutti quanti e, dunque, un suo acquisto non dev’essere preso assolutamente alla leggera. Il mercato dell’usato è quello che riesce ad attirare più persone complici prezzi sicuramente più bassi rispetto al nuovo e una qualità comunque buona. Ma ancora in tanti ovviamente acquistano auto nuove e questi sono in crescita grazie anche alle offerte che propongono tutte le case automobilistiche, soprattutto lato incentivi in caso di rottamazione del mezzo precedentemente posseduto. C’è poi una terza via, sempre più ricercata: parliamo delle macchine a km0 e di seguito spieghiamo le differenze principali con il nuovo. Segui Termometro Politico su Google News LEGGI LE NOTIZIE DEL ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 9 gennaio 2021) Quando si decide di comprare un’bisogna valutare ogni possibilità. La macchina è diventato un mezzo di trasporto fondamentale per la vita quotidiana di tutti quanti e, dunque, un suo acquisto non dev’essere preso assolutamente alla leggera. Il mercato dell’usato è quello che riesce ad attirare più persone complici prezzi sicuramente più bassi rispetto al nuovo e una qualità comunque buona. Ma ancora in tanti ovviamente acquistanonuove e questi sono in crescita grazie anche alle offerte che propongono tutte le casemobilistiche, soprattutto lato incentivi in caso di rottamazione del mezzo precedentemente posseduto. C’è poi una terza via, sempre più ricercata: parliamo delle macchine a km0 e di seguito spieghiamo le differenze principali con il nuovo. Segui Termometro Politico su Google News LEGGI LE NOTIZIE DEL ...

ArmandoRoma2 : @simopasto @FabRavezzani @PinoVaccaro77 Come già dimostrato in altre occasioni, i fondi d'investimento non si auto-… - fapannis : Bosch é un colosso che produce di tutto, non rischia la credibilità per denigrare le auto elettriche per partito pr… - LBonacquisti : @annabocella @MBorromini @f_pancani Un cittadino inerme da solo in auto circondato da tre poliziotti e una veterana… - mariana80024548 : metteranno la gente in mutande per portagli via tutte le proprietà ,gli italiani a differenza delle altre nazioni e… - brasil_65 : @J_poool @rossanovalbones @pbecchi Fra me e te la differenza è che io non giustifico nessuno delle due ... mentre t… -

Ultime Notizie dalla rete : Differenza auto Ricarica auto elettriche: differenza tra corrente continua (DC) e alternata (AC) Tom's Hardware Italia L’Alfa Romeo fa la differenza

Un’eccezione è rappresentata dalla nostrana Alfa Romeo che, come pochi altri costruttori invece non ha sentito troppo il peso delle restrizioni economiche che il pubblico ha dovuto adottare di questi ...

International Van Of The Year 2011: Fiat Doblò Cargo auto dell’anno

Ad Hannover, martedì scorso, è stato eletto il Fiat Doblò Cargo come “International Van of the Year” 2011. A giudicare il Doblò c’erano 24 giudici, tutti esperti del settore, ognuno dei quali rapprese ...

Un’eccezione è rappresentata dalla nostrana Alfa Romeo che, come pochi altri costruttori invece non ha sentito troppo il peso delle restrizioni economiche che il pubblico ha dovuto adottare di questi ...Ad Hannover, martedì scorso, è stato eletto il Fiat Doblò Cargo come “International Van of the Year” 2011. A giudicare il Doblò c’erano 24 giudici, tutti esperti del settore, ognuno dei quali rapprese ...