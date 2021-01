La replica fallita del modello Genova

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 gennaio 2021) C’è un Dpcm che Giuseppe Conte doveva firmare entro il 31 dicembre. E che invece non ha firmato. Il decreto in questione è quello che serve per dare il via alla grande operazione del commissariamento delle opere strategiche per il Paese. Una lista lunghissima, nella quale figurano la 106 Jonica, ma anche la metro C di Roma, l’alta velocità Palermo-Catania-Messina. E poi ancora tante altre strade, ferrovie, ma anche darsene, dighe, acquedotti e caserme. In tutto 57 opere per un valore complessivo di oltre 60 miliardi. È stato lo stesso Governo, nella notte tra il 6 e il 7 luglio, a mettere nero su bianco la road map all’interno del decreto Semplificazioni approvato dal Consiglio dei ministri. Ma sei mesi dopo la tabella di marcia è saltata. Ladel(al netto del fatto che comunque la ricostruzione del ponte ...