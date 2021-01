Governo: Zingaretti, ‘nostro impegno sempre per ricostruire mai per distruggere’ (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen (Adnkronos) – “Su questo voglio essere molto chiaro: da mesi, sempre alla luce del sole, con un’iniziativa politica unitaria, sollecitiamo un rilancio, una ripartenza di una coalizione che dopo la fase positiva dell’emergenza deve affrontare con maggiore unità, solidità, fiducia la ricostruzione dell’Italia. Non solo non lo nascondo: lo rivendico”. Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen (Adnkronos) – “Su questo voglio essere molto chiaro: da mesi,alla luce del sole, con un’iniziativa politica unitaria, sollecitiamo un rilancio, una ripartenza di una coalizione che dopo la fase positiva dell’emergenza deve affrontare con maggiore unità, solidità, fiducia la ricostruzione dell’Italia. Non solo non lo nascondo: lo rivendico”. Lo ha detto Nicolaalla Direzione del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

petergomezblog : Orlando: “Conte è un punto di equilibrio, lui o il voto”. - fattoquotidiano : Governo, Zingaretti: “Lo sosteniamo con la massima lealtà. Il Paese è in un’emergenza che non tollera rinvii” - TV7Benevento : Governo: Zingaretti, 'errore imperdonabile provocare voto in mezzo pandemia'... - TV7Benevento : Governo: Zingaretti, 'avventurismo distruttivo non porta lontano'... - TV7Benevento : Governo: Zingaretti, 'in ballo non destini di un partito ma vita italiani'... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Zingaretti Governo, l'appello dei deputati Pd a Zingaretti: "Ora decisioni responsabili. No a elezioni anticipate" la Repubblica Governo: Zingaretti, 'Italia ha più bisogno di sconfiggere il virus che andare al voto'

E che questo compito spetta a questa alleanza. Si può raggiungere l’obiettivo. Se prevale un vero dialogo". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.

Governo: Zingaretti, 'ora è il momento di un balzo in avanti'

Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Le misure eccezionali di sostegno varate dal governo in questi mesi sono state indispensabili per ridurre l’impatto delle conseguenze economiche della pandemia. Ma ora è il ...

E che questo compito spetta a questa alleanza. Si può raggiungere l’obiettivo. Se prevale un vero dialogo". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Le misure eccezionali di sostegno varate dal governo in questi mesi sono state indispensabili per ridurre l’impatto delle conseguenze economiche della pandemia. Ma ora è il ...