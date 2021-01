Governo: Bonetti, 'Conte va bene se cambia metodo' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Va bene" Conte alla guida del Governo "se Conte cambia metodo con cui ha guidato il Governo e se ci da risposte precise. Perchè no ai 36mld del Mes? Noi non alziamo la posta ma perchè togliere 36mld per i cittadini italiani?". Lo ha detto Elena Bonetti a Tagadà, su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Vaalla guida del"secon cui ha guidato ile se ci da risposte precise. Perchè no ai 36mld del Mes? Noi non alziamo la posta ma perchè togliere 36mld per i cittadini italiani?". Lo ha detto Elenaa Tagadà, su La7.

Radio1Rai : 'Noi restiamo alle condizioni che il progetto di un governo al quale partecipiamo sia un progetto che riconosciamo… - La7tv : #tagada La Ministra @elenabonetti (#ItaliaViva) incalza il #governo: 'Mi aspetto un sussulto, oggi dobbiamo dare un… - massimo_andolfi : @tagadala7 Ministra Bonetti come si fa a restare al #Governo se non si condivide linea politica e non si stima… - todorov_denis : RT @Moon13_me: @todorov_denis La telenovela #Conte continua. #Bellanova e #Bonetti stanno dicendo in tutte le lingue che questo governo è f… - pintarella : Ah quindi mo' x #ItaliaViva è finito l'approccio mica il governo. #bonetti #tagadala7 #SHOCK -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Bonetti Governo: Bonetti,pronti a dimissioni se continua logorio Italia - Ultima Ora Agenzia ANSA Governo: Bonetti, 'metodo di non condivisione definitivamente concluso'

Roma, 8 gen (Adnkronos) - "La Bellanova non ha detto mi dimetto, ma che questa esperienza di governo, di non condivisione, non vale più. Un metodo sconcertante. Per noi questo approccio è ...

Governo: Bonetti, 'Conte va bene se cambia metodo'

Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Va bene" Conte alla guida del governo "se Conte cambia metodo con cui ha guidato il governo e se ci da risposte precise. Perchè no ai 36mld del Mes? Noi non alziamo la posta ...

Roma, 8 gen (Adnkronos) - "La Bellanova non ha detto mi dimetto, ma che questa esperienza di governo, di non condivisione, non vale più. Un metodo sconcertante. Per noi questo approccio è ...Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Va bene" Conte alla guida del governo "se Conte cambia metodo con cui ha guidato il governo e se ci da risposte precise. Perchè no ai 36mld del Mes? Noi non alziamo la posta ...