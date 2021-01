Francesco Monte: “Sanremo? Voglio riprovarci” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il racconto a Verissimo “La mia intenzione con Sanremo è di riprovarci”. Così Francesco Monte a Verissimo parlando della sua nuova fase di vita, tutta dedicata alla musica. A proposito di questa strada intrapresa con passione, Francesco racconta: “Ho addirittura ripreso a suonare il piano e sto studiando il basso”. Molto più riservato rispetto al passato, l’ex tronista di “Uomini e donne” confida: “Ho una posizione distaccata rispetto al gossip. Della mia vita se ne è già parlato abbastanza”. A Silvia Toffanin Francesco racconta, inoltre, degli attacchi di panico di cui ha sofferto in passato e di cui ora si è liberato: “Ne sono uscito dopo un anno e mezzo. Li avevo praticamente tutti i giorni e in maniera piuttosto forte. Mi venivano anche mentre guidavo. Dovevo fermarmi e chiamare ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il racconto a Verissimo “La mia intenzione conè di”. Cosìa Verissimo parlando della sua nuova fase di vita, tutta dedicata alla musica. A proposito di questa strada intrapresa con passione,racconta: “Ho addirittura ripreso a suonare il piano e sto studiando il basso”. Molto più riservato rispetto al passato, l’ex tronista di “Uomini e donne” confida: “Ho una posizione distaccata rispetto al gossip. Della mia vita se ne è già parlato abbastanza”. A Silvia Toffaninracconta, inoltre, degli attacchi di panico di cui ha sofferto in passato e di cui ora si è liberato: “Ne sono uscito dopo un anno e mezzo. Li avevo praticamente tutti i giorni e in maniera piuttosto forte. Mi venivano anche mentre guidavo. Dovevo fermarmi e chiamare ...

Sara26311283 : RT @MartaSalini: MARIO: Giulia è una che dà veramente tanto per i sentimenti, io l’ho vista quando si era lasciata con Francesco Monte, sta… - prelemiiii : RT @MartaSalini: MARIO: Giulia è una che dà veramente tanto per i sentimenti, io l’ho vista quando si era lasciata con Francesco Monte, sta… - SaraSanfi : RT @MartaSalini: MARIO: Giulia è una che dà veramente tanto per i sentimenti, io l’ho vista quando si era lasciata con Francesco Monte, sta… - itsmc17 : RT @MartaSalini: MARIO: Giulia è una che dà veramente tanto per i sentimenti, io l’ho vista quando si era lasciata con Francesco Monte, sta… - MartaSalini : MARIO: Giulia è una che dà veramente tanto per i sentimenti, io l’ho vista quando si era lasciata con Francesco Mon… -