Da Zingaretti appello a renziani e Conte: le elezioni sarebbero un errore (Di venerdì 8 gennaio 2021) Italia viva ha già avvertito i partner: questa esperienza è al capolinea, ha spiegato la ministra Bellanova, servono risposte nuove. Conte deve andare avanti, dice Di Maio Leggi su tg.la7 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Italia viva ha già avvertito i partner: questa esperienza è al capolinea, ha spiegato la ministra Bellanova, servono risposte nuove.deve andare avanti, dice Di Maio

fattoquotidiano : Governo, Zingaretti: “Facciamo appello alla responsabilità. Non è immobilismo, è uno sforzo per risolvere i problem… - Agato_Agato : Quest'altro per dire le solite quattro cose in croce deve scriversele. Sapesse leggere almeno. Berlinguer si rivolt… - CristianNovelli : #Zingaretti: 'facciamo un appello alla responsabilità' #Renzi: 'esticazzi?“ - Castellammare19 : ma veramente questo è presidente di un partito ! Allora io ,VOGLIO FARE IL CAPO DEI SERVIZI SECRETI ! ?????????????????? Gov… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Governo, Zingaretti: “Facciamo appello alla responsabilità. Non è immobilismo, è uno sforzo per risolvere i problemi”… -